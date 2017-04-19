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Bulgaristan Türkiye ile iyi komşu olmak isyor

Bulgaristan referandumun ardından, son dönemde gerginlik yaşadıkları Türkiye ile iyi ilişkiler sürdürmeyi arzuladıklarını açıkladı.

19.04.2017 - 12:10
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bulgaristan

Bulgaristan Başbakanı "Türkiye'nin, bir dizi uluslararası teşkilatın üyesi olmanın verdiği yükümlülükleri yerine getireceği inancını taşıdığını" dile getirdi.

"DOSTLUK ÜZERİNE YOĞUNLAŞILMALI"

Bulgaristan'daki geçiş hükümetinin başbakanı Ognyan Gerdşikov "Öncelikle Türkiye ile iyi dostluk ilkelerine dayalı ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaları gerektiğini" söyledi.

Avrupa Birliği dış sınırlarının 259 kilometrelik bölümü Türkiye ile Bulgaristan arasından geçiyor. Sınır, Bulgar ordu ve polisi ile AB Sınır Koruma Teşkilatı Frontex, tel örgüler ve optik cihazlarla korunuyor.

Bulgaristan Devlet Başkan Yardımcısı İliyana Yotova Türkiye'den Bulgaristan yönünde mülteci akını başlayabileceğine dair endişelerin abartılı olduğunu söyledi. Yotova, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine sadık kalacağına inandığını sözlerine ekledi.

SEÇİMLERDE İLİŞKİLER GERİLMİŞTİ

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkiler Bulgaristan genel seçimlerinde gerilmişti. Sofya yönetimi Türkiye'yi, ülkelerinde seçme hakkı bulunan Bulgarlara hangi partiye oy verecekleri konusunda müdahale etmekle suçlamıştı.

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