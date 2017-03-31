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Bulgaristan, Türkiye'den sığınmacı kabul edecek

Bulgaristan hükümeti, Türkiye'den sığınmacı kabulüne ilişkin kararı onayladı. Hükümet, Türkiye'den 50'ye yakın sığınmacı kabul edecek.

31.03.2017 - 15:37
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Bulgaristan hükümetinin resmi belgeler sayfasında yayımladığı karara göre, Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında 18 Mart 2016'da imzalanan ve 20 Mart'ta hayata geçirilen göçmen mutabakatı çerçevesinde, Türkiye'den 50 kadar sığınmacı alacak.

SEÇİLEN SIĞINMACILAR ALINACAK

Karara göre, Devlet Milli Güvenlik Ajansı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Mülteciler Ajansı görevlileri, çevirmenler eşliğinde Türkiye'yi ziyaret ederek, seçtikleri sığınmacıların kimlik ve diğer belgelerini kontrol edecek, parmak izleri ve biyometrik verilerini toplayacak. Ülke güvenliği açısından risk teşkil etmediği belirlenen sığınmacıların dosyaları, onaylanmak üzere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine gönderilecek.

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