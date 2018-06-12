taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.661
USD
4,5226
EURO
5,3294
ALTIN
189,12
PETR
76,4400

Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Filibe kentinde Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

AA | 12.06.2018 - 00:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentine bağlı Krumovo Hava Kuvvetleri üssü bölgesinde Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.

Kazada helikopterdeki iki pilot hayatını kaybetti.

Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Helikopterin, halatla kurtarma eğitim çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, aniden irtifa kaybeden helikopterin havaalanı yakınlarında yere çakıldığını ve alev aldığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak

Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak

2
Şırnak'ta okula bombalı saldırının faili yakalandı

Şırnak'ta okula bombalı saldırının faili yakalandı

2
Konya'da su baskınları

Konya'da su baskınları

1
İstanbul'da 55 bin paket kaçak sigara yakalandı

İstanbul'da 55 bin paket kaçak sigara yakalandı

1
Denizli'de sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu

Denizli'de sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu

0
Çorum'da bir genç, kendisini kilitleyip evi ateşe verdi

Çorum'da bir genç, kendisini kilitleyip evi ateşe verdi

0
Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94