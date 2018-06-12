Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentine bağlı Krumovo Hava Kuvvetleri üssü bölgesinde Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.

Kazada helikopterdeki iki pilot hayatını kaybetti.

Helikopterin, halatla kurtarma eğitim çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, aniden irtifa kaybeden helikopterin havaalanı yakınlarında yere çakıldığını ve alev aldığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.