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Bulgaristan'da belediyeden ırkçı karar

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Eski Zağara İl Belediye Meclisi, 51 ilçede “Türk-Arap kökenli olduğu gerekçesiyle” toplam 838 yer adını değiştirerek Bulgarca isimler koydu.

AA | 01.06.2018 - 09:55..
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Eski Zağara İl Belediye Meclisi, aşırı sağcı, ırkçı ve milliyetçi partilerin hazırladığı, bazı yerlerin isimlerinin değiştirilmesini öngören kararı onayladı.

838 YERİN ADI DEĞİŞTİ

Karara göre, isimleri Türk-Arap kökenli olduğu iddia edilen 51 ilçede bulunan 838 yerin adı değiştirilerek Bulgarca isimler verildi.

"ÇAĞDAŞLAŞTIRILDI"

Kararın gerekçesinde, Türk-Arap kökenli yer adlarının çağdaşlaştırıldığı ileri sürüldü.

KARARA TEPKİ

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Belediyenin kararına tepki gösterdi.
Başmüftülük, yayımladığı bildiride, Eski Zağara Belediye Meclis kararının, ülkede 1989 yılına dek iktidarda bulunan devrik diktatör Todor Jivkov rejiminin ülkedeki Türk ve Müslümanlara karşı yürüttüğü asimilasyon kampanyasını anımsattığı ifade edildi.

Karardan büyük endişe duyulduğu belirtilen bildiride, “Dilin doğal alanına siyasal bir istilada bulunan karar, Bulgaristan’daki çok kültürlü toplumunun dini ve etnik hoşgörü anlayışını zedeleyecek." ifadeleri kullanıldı.

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