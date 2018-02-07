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Bulgaristan’da çifte vatandaşlık tartışması

Bulgaristan Meclisi'nde Türkiye'de ikamet eden çifte pasaportlu vatandaşların yakınlarına da vatandaşlık verilmesi teklifi tartışmalara neden oldu.

İHA | 07.02.2018 - 19:10..
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bulgaristan

Bulgar parlamentosunun bugünkü oturumunda Türkiye’de yaşayan ve çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan göçmenlerinin yakınlarına da vatandaşlık verilmesi teklifi tartışmalara sebep oldu.

SAĞCILAR 'RET' OYU VERDİ

Üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) tarafından parlamentoya taşınan teklif oylamaya sunuldu.
HÖH’ün teklifine aşırı tepki gösteren diğer siyasi parti milletvekilleri “ret” oyu kullandı.

HÖH, Bulgar Vatandaşlığı Yasası’nda değişiklik yapılarak, 1990 yılı öncesinde ikili göç anlaşmaları ile Türkiye’ye yerleşen Bulgaristan doğumlu Türklere tekrar Bulgar vatandaşlığı verilmesini istiyor.

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