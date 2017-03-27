Bulgaristan seçimlerinde merkez sağ parti birinci oldu

Bulgaristan genel seçimlerini, eski Başbakan Boyko Borisov’un liderliğindeki merkez sağ Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi önde tamamladı.

Boyko Borisov

KOALİSYON HESAPLARI

Seçimlerde, merkez sağ parti yüzde 33, Sosyalist Parti ise yüzde 28 oranında oy aldı.

Irkçı Ataka Partisi’nin de içinde yer aldığı Birleşik Vatanseverler’in oy oranı ise yüzde 9,6 oldu.

Bu rakamlar Bulgaristan'da koalisyonu işaret ediyor. Fakat seçimi yarışını kaybeden Sosyalistler ise koalisyon hükümetine katılmayacaklarını açıkladı.

TÜRK PARTİLERİNİN DURUMU

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Bulgaristan Türkleri, bu seçimde ilk kez iki partiyle temsil edildi.

Ayrıca, Bulgaristan’da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8 oranında oy aldı.

Bu seçimde ilk kez yarışan Dost Birliği'nin ise yüzde 4'lük seçim barajının altında kaldığı görülüyor.