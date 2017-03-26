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Bulgaristan'daki Serdar Ortaç konserine bomba alarmı verildi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın konser vereceği eğlence mekanına bomba ihbarı yapıldı.

26.03.2017 - 08:57
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Bulgaristan'ın Türkiye'ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve onlarca kumarhane bulunan Svilengrand şehrinde, bomba ihbarı nedeniyle kırmızı alarm verildi. Özel bir kumarhane içerisinde bulunan yüzlerce insan tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı ekipleri ve Bulgar polisler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

SERDAR ORTAÇ SAHNE ALACAKTI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın sahne almaya hazırlandığı kumarhanede bomba ihbarı yapıldı. Ortaç'ın sahne almasına dakikalar kala, eğlence mekanında bomba ihbarı yapılması üzerine, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yüzlerce kişi büyük panik yaşadı.

Bölgeye sevk edilen Bulgar polisleri casino çevresinde güvenlik hattı oluşturdu. Bomba imha ekipleri de casino içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan emniyet yetkilileri tarafından bomba ihbarını yapan kaynaklar ise açıklanmadı.

Bulgaristan'daki Serdar Ortaç konserine bomba alarmı verildi

BİR GÜN ÖNCE SINIRI KAPATMIŞLARDI

Bulgaristan'da yapılması planlanan seçimler öncesi, bazı aşırı milliyetçi Bulgar gruplar tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde Kapıkule Sınır Kapısı karşısında bulunan Kapitan Andrevo Sınır Kapısı yakınlarında, Bulgaristan'da oy kullanabilecek Türk seçmenlerin ülkeye gelmemeleri için yollar kapatılmıştı.

Geçtiğimiz cuma günü de yine aşırı milliyetçi Bulgar gruplar tarafından aynı bölgede büyük bir eylem gerçekleşmiş, Türk seçmenleri taşıyan otobüsler uzun süre sınır kapısında bekletildikleri için bazı Türk seçmenler sınırı yaya olarak geçmek zorunda kalmıştı. Ayrıca, Bulgar gümrük yetkilileri, 'güvenlik' gerekçesi göstererek, Türk gazetecilerin ülkeye girişini engellemişti.

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