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Bulgaristan’da Türkiye konulu acil toplantı

Radev, Türkiye’yle ilişkilerdeki gerilimi görüşmek üzere istihbarat yetkilileri, iç işleri bakanı ve başsavcıyı toplantıya çağırdı.

21.03.2017 - 00:02
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sd

Nova TV televizyonu, Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev'in, ülkenin istihbarat kurumlarının başkanları, İçişleri Bakanı Plamen Uzunov ve Başsavcı Sotir Çatsarov'u acil toplantıya çağırdığını bildirdi.

TÜRKİYE'YE SEÇİMLERE MÜDAHALE SUÇLAMASI

Toplantıda, Türkiye'yle ilişkilerdeki gerilimin ele alınacağı belirtildi. İki ülke arasındaki ilişkiler, Sofya'nın Ankara'yı ülkedeki seçimlere müdahale etmekle suçlaması üzerine bozulmuştu. Bu bağlamda Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi istişareler için geri çağırmıştı.

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