Bulgaristan'ın yükselen yıldızı: Bansko

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bulgaristan'ın en önemli tatil merkezlerinden biri olan Bansko'nun tanıtımı amacıyla Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi.

"ETKİNLİĞİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDE THY'NİN BÜYÜK KATKISI VAR"

Burada konuşan Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Bansko bölgesinin yanı sıra Bulgaristan'ın turizm potansiyelini Türkiye'ye anlatmak amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktararak, etkinliğin hayata geçirilmesinde Türk Hava Yolları'nın (THY) büyük katkısı olduğunu söyledi.

"BANSKO ÖNEMLİ BİR KAYAK MERKEZİ"

Angelov, Bulgaristan'ın turizm anlamındaki güzelliklerine dikkati çekerek, "Bulgaristan bildiğiniz gibi Türkiye'ye komşu bir ülke ve 11 yıldır Avrupa Birliği üyesi. Bulgaristan, kültür ve turizm anlamında zengin bir potansiyele sahip. İnsanları çok misafirperver. Bansko, Bulgaristan'ın önemli bir kayak merkezi. Hem kalite hem fiyat olarak Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonları arasında geliyor. Fransa, Almanya veya İsviçre'de özel kayak merkezleri var ama sıcaklığı ancak Bansko'da bulabilirsiniz." diye konuştu.

"TÜRKLER BURADA KENDİNİ EVLERİNDE GİBİ HİSSEDİYOR"

Türk halkının da Bansko bölgesinde tatil yapmayı çok sevdiğini dile getiren Angelov, şöyle konuştu: "Bulgaristan'da Türkler kendilerini evlerinde gibi hissediyor. Bulgaristan kayak merkezlerinin dışında termal kaynakları anlamında da çok zengin. Termal kaynaklar açısından Bulgaristan, dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Bansko'da çok sayıda termal tesis var. Hem kayak yapıp hem de termal sularda rahatlayıp, tedavi görüyorsunuz. Türk halkının bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Pirin Dağları Bugaristan'ın en yüksek dağlarıdır. Bu dağlar kayak için oldukça elverişlidir.

"DAHA UCUZ TATİL YAPMA İMKANI VAR"

Diğer Avrupa ülkelerine göre Bulgaristan'da daha ucuz bir tatil yapma imkanı var. Doğal güzellikleri, termal kaynakları ve sıcak insanlarıyla Bulgaristan'ın sahip olduğu zenginlikleri her yerde bulmanız mümkün değil."

"3 HAFTADA 21 SEFER OLACAK"

THY Bulgaristan Ülke Müdürü Mehmet Gürkaynak ise Türkiye ve Bulgaristan'ın birçok ortak noktası bulunan komşu ülkeler olduğunu belirterek, "İki ülkeyi birbirine daha da kaynaştırmak ve turizm potansiyelini artırmak için THY olarak taşıma ayağını gerçekleştiriyoruz. Sofya-İstanbul karşılıklı haftada 18 seferimiz var. Mart 2019 itibarıyla günde 3 haftada 21 sefer olacak. Şu an 11 Varna-İstanbul seferi yapılıyor." dedi.

"ÖNEMLİ BİR CAZİBE MERKEZİ"

Bansko'nun dünyanın en cazip kayak merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Gürkaynak, "Bansko'daki kayak pisti kalitesi, uzunluğu bakımından çok elverişli. Sahip olduğu termal tesisler ve spa merkezleriyle dikkati çekiyor. Dövizdeki durum göz önüne alındığında Orta Avrupa'ya giden Türk turistler açısından Bulgaristan önemli bir cazibe merkezi. THY olarak, Türk misafirlerimizi Bulgaristan'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız." şeklinde konuştu.

Bulgaristan'ın güneybatısındaki Bansko, yıl boyunca sunduğu dağ turizmi olanaklarıyla kayak severleri konuk ediyor. Modern kayak tesisleri, sıcak kaynak suları ve temiz havasıyla dikkatleri üzerine çeken Bansko, toplam 17 bin 468 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.