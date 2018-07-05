Bulgarlar Edirne'den alışveriş yapıyor

Hafta sonu otobüslerle kente gelen Bulgarlar, temizlik ürünlerinden mobilyaya, gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede alışveriş yapınca, esnafın yüzü güldü.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan'dan gelen turistlerin kişi başı 50 ile 100 euro arasında alışveriş yaptığını söyledi.

TÜM İHTİYAÇLARINI EDİRNE'DEN ALIYORLAR

Bulgaristan para birimi levanın, Türk parasına göre değer kazanması Edirne'de ekonomiyi hareketlendirdi. Bir Bulgar levasının 2 lira 80 kuruş, 1 euronun ise 5 lira 45 kuruş olması nedeniyle Bulgaristan'dan gelen turistler, neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılamaya başladı.

Önceleri sadece temizlik malzemesi satın alan Bulgarlar, şimdiler kur farkının artmasıyla ürün sepetlerini genişletti.

Bulgar turistlerin gözde alışveriş yerleriyse, cuma günü kurulan halk pazarı ve kentin en büyük AVM'leri oldu.

SABAH GELİP AKŞAM DÖNÜYORLAR

Sabah erken saatlerde Edirne'ye otobüslerle gelen Bulgarlar, gün boyu kenti gezip, alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde yeniden ülkelerine dönüyor.

Özel araçlarıyla gelenler ise özellikle Bostanpazarı Mahallesi'nde kurulu olan ve temizlik ürünleri satan dükkanlardan ve halk pazarlarında alışveriş yapıyor. Bulgar gümrükler, her gün gelenler için 20 euro, ayda bir kez gelenler için 260 euronun altındaki alışverişlerde vergi almıyor. Bunu avantaja çeviren Bulgar turistler, kentte tekstil ürünlerinden, mobilyaya kadar alışveriş yapıyor.

KİŞİ BAŞI 100 EURO ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, kur farkı nedeniyle Bulgar turistlerin Edirne'ye olan ilgisinin sürdüğünü söyledi. Gelen turistlerle ilgili bir araştırma yaptıklarını anlatan Zıpkınkurt, turistlerin kişi başı 50 ile 100 euro arasında alışveriş yaptığını belirterek, "Son günlerde Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş için gelen çok turist alıyoruz. Kur farkının artmasından dolayı aldıkları ürünlerde çeşitlilik gelişti. Eskiden sadece pazardan alışveriş yapıyorlardı, tekstilden inşaat malzemelerine kadar ilimizden temine ediyorlar. Bu da şehrimize ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor. Bulgaristan'da şehrimizi tanıtmak adına yaptığımız, oradaki odalarla ortak çalışmalarımız var. Edirne'ye gelmelerini, para harcamalarını teşvik ediyoruz. Edirne'yi Bulgaristan'ın değişik yerlerinde tanıtıyoruz. Odamızda esnafımızı eğitmek adına dil kursları açıyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan ile ortak protokollerimiz var. Aldıkları üründe sıkıntı olursa Edirne'de biz, diğer ülkelerde de onların odaları devreye girerek çözüm üretiyor." dedi.