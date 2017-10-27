Bulunamayan parçalanmış ceset cinayetine 18 yıl hapis

Bursa'da, eş bulma vaadiyle 44 bin lirasını aldığı 35 yaşındaki Hüseyin Altı'yı, parasını isteyince bıçaklayarak öldürüp, cesedini de parçalayarak çöpe attığı iddia edilen 43 yaşındaki Akif Tamtürk'ün yargılanması sona erdi. Bütün aramalara rağmen parçalanan cesedin bulunamadığı cinayetle ilgili davada, mahkeme heyeti, Tamtürk'e 18 yıl hapis cezası verdi.

Bursa'da inşaat işçisi oğlu Hüseyin Altı'dan haber alamayan annesi Firdevs Atlı, geçen yıl 26 Mart günü savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamayan Altı'nın, kayıp başvurusunun yapıldığı gün, Merkez Osmangazi İlçesi Selimzade Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında tek başına yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, Hüseyin Altı'nın cep telefonu ile en fazla konuştuğu temizlik işçisi arkadaşı Akif Tamtürk'ü gözaltına alındı.

"BANYODA PARÇALARA BÖLDÜM"

Polisteki sorgusunda Altı'yı öldürdüğünü itiraf eden, evli ve 2 çocuk babası Tamtürk, "Hüseyin'in bekar olduğunu biliyordum. Ona, Üsküp'te tanıdığım çok güzel bir kız olduğunu, kabul etmesi halinde ikisini evlendireceğimi söyledim. Kabul edince kendisinden çeşitli tarihlerde toplam 44 bin lira aldım. Bu paraları pavyonda harcadım. O gün eşim ve kızımın olmadığı sırada bizim eve geldi. Ben de gerçeği ona açıkça söyledim. Bunun üzerine sinirlenip, parasını istedi. Aramızda çıkan kavgada elime geçirdiğim bıçakla öldürdüm. Cesedini banyoya götürüp parçalara böldüm. Sonra poşetlere koyup çöp konteynerlerine ve boş araziye attım." dedi.

Yapılan aramada parçalanan cesede ulaşılamazken, tutuklanan Akif Tamtürk hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İTİRAFINI REDDETTİ

Devam eden duruşmalarda daha önce verdiği ifadeleri kabul etmeyen Tamtürk, "Ben onu öldürmedim. Kendisi beni sadece hatırımı sormak için telefon ile aradı. Ben onu öldürmediğim gibi hiç para da almadım. Beratimi istiyorum." dedi.

MAHKEME BAŞKANI: ZATEN HEP MASUMLAR GELİYOR

Yargılama süresince verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle, Mahkeme Başkanı Hakim İsmail Yılmaz'ın, "Ben 25 yıldır bu meslekteyim. Zaten bizim de karşımıza hep senin gibi mükemmel ve masum insanlar geliyor." diyerek tepki gösterdiği Akif Tamtürk, son sözünde suçlamayı kabul etmedi. Sanık Tamtürk, mahkeme heyeti tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tahrik indirimi uygulayarak, cezayı 18 yıla düşürüp, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.