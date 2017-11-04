Bulundukları bina yanarken yemek yemeye devam ettiler

İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde saat 22.30 sıralarında, Tepeüstü Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken alevler çatının bir bölümünü kapladı. Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

YEMEK YEMEYE DEVAM ETTİLER

Öte yandan yangın sırasında binanın birinci katında bulunan bir restorandaki müşterilerin ise yemeklerini yemeye devam ettiği görüldü.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.