taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

Bulundukları bina yanarken yemek yemeye devam ettiler

İstanbul'un Ümraniye İlçesinde bir binada çıkıp kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

04.11.2017 - 08:40
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde saat 22.30 sıralarında, Tepeüstü  Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken alevler çatının bir bölümünü kapladı. Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Bulundukları bina yanarken yemek yemeye devam ettiler

YEMEK YEMEYE DEVAM ETTİLER

Öte yandan yangın sırasında binanın birinci katında bulunan bir restorandaki müşterilerin ise yemeklerini yemeye devam ettiği görüldü.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bulundukları bina yanarken yemek yemeye devam ettiler

İlginizi Çekebilir
Irak kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı
TSK, Irak kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
Almanya’da yaşayan YouTuber Ali Can hayatını kaybetti
Youtuber ve oyuncu Cem Korkmaz'ın intiharının ardından sosyal medya, bir fenomenini daha yitirdi.
Gri listedeki kadın terörist yakalandı
Türk askerinin, Tunceli'deki terör operasyonunda yakaladığı gri listedeki Besna Kartal'a merhametli davrandı.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı
"Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylar Türkiye Sorumlusu" olduğu öğrenilen kişi, Avcılar'da gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

158
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

54
Gri listedeki kadın terörist yakalandı

Gri listedeki kadın terörist yakalandı

89
İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

51
Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

15
2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

75
Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM