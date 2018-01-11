Bulut Aras'ın son hali

Türkan Şoray’la başrol oynadığı ‘Sultan’ filmiyle hafızalara kazınan ve Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı gibi filmleri ile gişe rekorları kıran Yeşilçam’ın usta isimlerinden Bulut Aras, yeni imajı ile dikkat çekti.

Usta oyuncu, İstanbul’da evinin olduğunu ama daha çok oksijen cenneti olarak bilinen Akçay’daki yazlığında kaldığını söyledi.

İŞTE GENÇLİK SIRRI

Aras, fit ve genç görüntüsünü Akçay’da temiz havada yürüyüş yapmaya, dengeli beslenmeye, sigara ve alkolden uzak durmaya ve eşine borçlu olduğunu anlattı.