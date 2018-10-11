Büyük bölümü Rize Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı doğal güzelliği ile ziyaretçilerine tüm yorgunluğunu unuttururken, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Kaçkarlar birçok yaylayı içerisinde barındırmasının yanında 2 bin 500 rakımın üzerine ulaşabilen ziyaretçilerini doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Ziyaretçiler genellikle Çamlıhemşin sınırları içerisindeki Pokut, Sal ve Huser yaylalarını tercih ediyor.

Yaylalarda özellikle sis bulutu ve gün batımını çekebilmek için fotoğraf tutkunları saatlerce nöbet tutabiliyor.

Bir kare fotoğraf için bile kamp kuran fotoğraf tutkunları geceyi yaylada geçiriyor.

GÜN BATIMI İÇİN SAATLERCE BEKLİYORLAR

Türkiye'nin 3 bin 937 metre yükseklikle en yüksek 4'üncü zirvesi Kaçkar'ın eteklerinde vadilere çöken sis, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Vadi boyunca yavaş yavaş zirveye doğru ilerleyen sis, her bölümde farklı görüntüler oluşturuyor.

'Bulut denizi' için Kaçkarlar'da nöbet tutuyorlar VİDEO

Gün batımı ile farklı renklerin oluştuğu Kaçkarlar bu saatlerde fotoğrafçıların tek bir kare için beklediği muhteşem anı ölümsüzleştiriyor.

Bazı fotoğrafçılar da günlerce beklemesine rağmen aniden bastıran yağmur nedeniyle zirveden erken ayrılmak zorunda kalıyor.

Alternatif tatil arayanlara nadir bitki türleri, ormanları, yaban hayatı ve buzul gölleri ile farklı güzellikler sunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, sonbaharın gelmesi ile birlikte ise artık yeşilin tonlarından uzaklaşarak ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

"BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Elif Yılmaz, Kaçkar Dağları'ndaki manzarayı görebilmek için İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Buraya gelirken kendimi teslim ettim. Yollar çok zor olduğu için pes etmeyi düşündüm ama zirveye ulaşınca her şeye değer olduğuna karar verdim. Zirveye gelince bir kez daha gelmek istiyorsunuz" dedi.

Zirvede sis bulutunu çok az görebildiğini söyleyen Yılmaz, "Bulut denizini 2-3 dakika görebildim. Bunda da şanslı olduğumu düşünüyorum. Bekliyorum, halen umudum var. Daha fazla görebilmek için beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Norveç'te tramvay sürücüsü olarak çalıştığını vurgulayan Ali Gezen, ailesi ile bölgeye geldiğini söyledi.

Karadeniz'in farklı güzelliklere sahip olduğunu belirten Gezen, "Sosyal medyadan görüyordum bu fotoğrafları. Bir de dünya gözüyle görelim istedik. Gito, Sal ve Pokut Yaylalarına gittik. Çok harika görüntülerle karşılaştık" dedi.

Havanın kendileri açısından şanssız olduğunu söyleyen Gezen, Norveç'in de dağlarının doğasının meşhur olduğunu ama bu güzelliğin başka yerde bulunamayacağını vurguladı.