Bunalıma girdi, intihar etti

Melikgazi Hoyhoy Tepesi mevkiinde meydana gelen olayda, aracıyla açık araziye çıkan Yıldıray A. (27), intihar etmeden önce direksiyonun hemen yanına bir not bıraktı. Ardından piknik tüpünün ucuna hortum bağlayıp başına poşet geçirdi.

CAMLARI KAPATTI, GAZI AÇTI

Daha sonra da hortumun ucunu ağzına sokup gazı açtı. Aracın kapı ve camlarını kapattı. Otomobil içerisinde gaz zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç adamın öldüğünü belirledi.

Öte yandan itfaiye ekipleri ise yoğun gaz kokusu ve patlama ihtimalini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alarak yaptıkları çalışma ile piknik tüpünü dışarıya aldı.