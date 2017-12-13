Bunalıma giren baba 3 çocuğunu ve karısını öldürdü

Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi Alan Apartmanı’nda gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, 41 yaşındaki baba Erol Adıyaman, ilk olarak eşi Safiye Adıyaman’ı sonra da çocukları Çınar Berk, Nazlı Nur ve Elanur Adıyaman’ı öldürdü. Cinnet getiren baba, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra oturdukları apartmandaki daireden atlayarak intihar girişiminde bulundu.

BABA AĞIR YARALI

Ağır yaralanan baba Erol Adıyaman, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale sonrasında makineye bağlandı. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.



