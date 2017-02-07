taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.477
USD
3,7456
EURO
4,0078
ALTIN
148,47
PETR
55,0900

Bunalıma giren polis memuru intihara kalkıştı

İstanbul Ümraniye’de kafasına silahla ateş ederek intihara kalkışan polis memuru ağır yaralandı.

07.02.2017 - 22:43
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ümraniye Esenevler Mahallesi Sude Sokak No: 8-15’te oturan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Kerim Aydar, akşam saat 18.00 sıralarında kendi evinde bilinmeyen bir nedenden silahıyla bir el kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine hemen polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis memuru ağır yaralı olarak ambulansla önce Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis Memuru Kerim Aydar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis memuru Aydar’ın evli ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. Olay yeri ekipleri olayın meydana geldiği binada inceleme yaptı. Apartman sakinleri ise, "4 yıldır burada oturuyor herhangi bir sıkıntısı yoktu bir çocuğu vardı eşi buradaydı zaten annesiyle birlikte gelmişlerdi" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Derbi sonrası 4 isim PFDK'ya sevk edildi

Derbi sonrası 4 isim PFDK'ya sevk edildi

68
Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekleri

Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekleri

270
Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

104
Rüzgar Çetin'in kavga davası

Rüzgar Çetin'in kavga davası

174
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

231
Dilek Öcalan serbest bırakıldı

Dilek Öcalan serbest bırakıldı

596
Devlet Bahçeli: Perinçek'i değil Erdoğan'ı tercih ederiz

Devlet Bahçeli: Perinçek'i değil Erdoğan'ı tercih ederiz

671
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM