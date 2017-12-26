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Bungee jumping yapan çift donmuş nehre çakıldı

Rusya'nın Seversk kentinde bungee jumping yapan çift, ipin olması gerekenden oldukça uzun olması sebebiyle donmuş vaziyetteki nehre çarptı.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 11:35..
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Genç Rus çift, heyecan ve adrenalin yaşamak isterken kaza geçirerek yoğun bakıma alındılar. Çünkü bungee jumping yapmak için kendilerine bağlanılan ip oldukça uzundu. İp uzun olduğu için beklenen merkez kaç hareketi olmaksızın kendilerini nehirde buldular.

24 METRE YÜKSEKTEN DONMUŞ NEHRE ÇAKILDILAR

Ancak nehir donduğu için buza çakıldılar. Üstelik 24 metre yüksekten... Ağır yaralanan gençler, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Bungee jumping yapan çift yere çakıldı VİDEO

"İPİ ÖLÇTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİN"

Çiftler can çekiştiği sırada yukarıda bir tartışma sürüyordu. Bir kişinin diğerine pi ölçtüğünü söylemiştin, ben de şimdi seni burada tekmeleyeceğim." diye bağırması dikkat çekti.

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