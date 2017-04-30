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'Burada içki içmeyin' dedi canından oldu

İzmit'te İbrahim Uğurhan Çavuş, okul önünde içki içen kişileri uyarınca saldırıya uğradı. Yaralanan Çavuş, hastanede yaşamını yitirdi.

30.04.2017 - 17:45
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Olay gece saatlerinde, İzmit  Albay İbrahim Karaoğlan İlkokulu önünde meydana geldi. İbrahim Uğurhan Çavuş, iddiaya göre okulun önünde içen E.Ç., B.Ö. ve O.Ş.'yi, "Burada neden alkol alıyorsunuz? Burada içki içmeyin, bir an önce gidin" diyerek uyardı.

'Burada içki içmeyin' dedi canından oldu

Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.Ç. yerden aldığı büyük bir taşı İbrahim Uğurhan Çavuş'un başına fırlattı. Yaralanan Çavuş kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgayı görenler polisi ve 112 Acil'i aradı. Bu arada 3 kişi koşarak uzaklaştı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduktan sonra Çavuş'u Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından Çavuş, İstanbul Pendik Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin travması geçirdiği belirlenen Çavuş yaşamını yitirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliler  E.Ç., B.Ö. ve O.Ş.'yi gözaltına aldı. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

'Burada içki içmeyin' dedi canından oldu

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