Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen subayların arasında Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın da yer aldı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Burak Akın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırlamıştı.

İHRAÇ EDİLDİ

Akın'ın emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerden sonra çok sayıda FETÖ üyesi asker de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılıklara başvurmuştu. Akın da Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile ihraç edilen isimler arasında.

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