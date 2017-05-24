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Burak Hakkı, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi

‘Bir daha evlenirsem Sema ile evlenirim’ diyen oyuncu, Yunan aşkı Hara Pappa’yla evlenecek.

24.05.2017 - 08:18
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Oyunculuk kariyerine Yunanistan’da devam eden Burak Hakkı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor… Manken Sema Şimşek’le 10 yıllık evliliğini 2012’de bitiren ve bu evlilikten Rüzgar adında bir oğlu olan Hakkı, yeminini bozdu.

Burak Hakkı, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi

Boşandıktan sonra “Bir daha evlenirsem eski eşim Sema ile evlenirim” diyen ünlü oyuncuyu sözünden Yunan aşkı Hara Pappa döndürdü.

50 BİN LİRALIK TEKTAŞ

Son 4 yılda DJ Lia Papadakis ve sunucu Konstantina Spyropoulou olmak üzere 2 ayrı Yunan güzelle aşk yaşayan Burak Hakkı, Mart ayından bu yana Pappa ile birlikte… Mutluluğu Yunan güzelde bulan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün sevgilisine evlenme teklif etti.

Hara Pappa’dan ‘Evet’ yanıtını alan ünlü oyuncu, 2 aylık aşkına tektaş yüzüğü takıp evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi için kesenin ağzını açan Hakkı, 50 bin liralık pırlanta yüzükle Pappa’nın ayağını yerden kesti. Yunan güzelle dünya evine girmek için gün sayan yakışıklı oyuncu, aşkına aldığı tektaşı da instagram’da paylaşıp mutluluğunu herkese ilan etti.

Burak Hakkı, Yunan aşkı Hara Pappa’yla sözlendi

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