Burak Hakkı'nın çiftlik hayatı

Burak Hakkı oğlu Rüzgar doğduktan sonra hayalini kurduğu çiftliğe 2008 yılında kavuşmuştu. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Tarıma olan ilgisini ve bahçesini anlatan ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları:

"TOPRAKLA UĞRAŞMAYI SEVİYORUM"

"2008 yılında oğlum Rüzgar doğdu. O doğduğu zaman onun geleceği için bir şeyler yapmak istedim. Aynı yıl bu araziyi aldım. Ailem 20 yıldır Gelibolu'da yaşıyor. Yaklaşık 10 yıldır da bahçe ile meşgul oluyoruz, toprakla uğraşmayı çok seviyorum.

Oyuncu Burak Hakkı FOTO GALERİ



"ARAŞTIRDIM CEVİZ DE OLUYORMUŞ"

10 yıl önce bu kadar ceviz ağacım yoktu. Bu arsayı aldığım zaman genelde burada zeytin yetiştiriyorlardı.

Ben biraz daha araştırıp ‘Kurtuluş Savaşı’ zamanında bu topraklarda ceviz ağacı yetiştirildiğini öğrendim. Cevizin yetişme şartlarını da araştırdım ve burayı ailemle birlikte ceviz bahçesi yapmaya karar verdik.





"HER ŞEYİ KENDİM ÖĞRENDİM"

Birçok şeyi kendim internetten araştırarak öğrendim, çok fazla profesyonel destek almıyoruz bu da bizim için çok keyifli oluyor.

"AİLECE ÇALIŞIYORUZ"

Ben ağaçlarda budama işlemini seviyorum. Annem ise aşılama işleriyle uğraşıyor.Bu arazi ile uğraşmayı seviyorum. Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor.





Şu anda buraya yetemiyorum aslında, zor bir arazi bunun için sürekli araştırıyorum. En büyük hedefim burayı en iyi hale getirmek."