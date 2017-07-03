29 Haziran'da dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in balayı fotoğrafları da yavaş yavaş kendi hesaplarından yayınlanıyor.

EVCEN TAKİPÇİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTI

Dün havuzda bir paylaşım yapan Fahriye Evcen, takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

ÖZÇİVİT'İN BALAYINDAN İLK FOTOĞRAFI

Bugün ise Burak Özçivit balayından ilk fotoğrafını paylaştı. Maldivlerde günlüğü 10 bin lira olan bir otelde kalan çiftin bedava tatil yaptığı iddia edildi.

"REKLAM YAPALIM"

Hatta Fahriye Evcen'nin seyahat acentesi ile anlaşma yaptığı ve "Para ödemeyelim, reklam yapalım." dediği konuşuluyor.