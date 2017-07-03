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Burak Özçivit balayından ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu ve manken Burak Özçivit, evlilik sonrası gittiği balayından paylaşım yaptı.

03.07.2017 - 13:42
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29 Haziran'da dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in balayı fotoğrafları da yavaş yavaş kendi hesaplarından yayınlanıyor.

Burak Özçivit balayından ilk fotoğrafını paylaştı

EVCEN TAKİPÇİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTI

Dün havuzda bir paylaşım yapan Fahriye Evcen, takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Burak Özçivit balayından ilk fotoğrafını paylaştı

ÖZÇİVİT'İN BALAYINDAN İLK FOTOĞRAFI

Bugün ise Burak Özçivit balayından ilk fotoğrafını paylaştı. Maldivlerde günlüğü 10 bin lira olan bir otelde kalan çiftin bedava tatil yaptığı iddia edildi.

Burak Özçivit balayından ilk fotoğrafını paylaştı

"REKLAM YAPALIM"

Hatta Fahriye Evcen'nin seyahat acentesi ile anlaşma yaptığı ve "Para ödemeyelim, reklam yapalım." dediği konuşuluyor.

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