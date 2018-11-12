Burak Özçivit doğmamış oğlu için bankaya para yatırdı

Bebek odasını hazırlamaya başlayan Burak Öçivit ve Fahriye Evcen, oğullarının geleceğini garanti altına almak için harekete geçti. Burak Özçivit'in, oğlu için bir banka hesabı açtırdığı ve içine 1 milyon TL para koyduğu öğrenildi.

RADYASYON ÖNLEYİCİ TAŞIYOR

Hamilelik sürecinde dışarıdan yemek siparişi vermeyen, evde parfüm ve kolonyayı yasaklayan Fahriye Evcen, çocuğunun sağlığı için telefon görüşmelerini azalttı. 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki oyuncu, artık yanında radyasyon önleyici alet taşıyor.