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Burak Özçivit doğmamış oğlu için bankaya para yatırdı

Erkek bebek bekleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hazırlıklara başladı.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 10:27..
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Bebek odasını hazırlamaya başlayan Burak Öçivit ve Fahriye Evcen, oğullarının geleceğini garanti altına almak için harekete geçti. Burak Özçivit'in, oğlu için bir banka hesabı açtırdığı ve içine 1 milyon TL para koyduğu öğrenildi.

RADYASYON ÖNLEYİCİ TAŞIYOR

Hamilelik sürecinde dışarıdan yemek siparişi vermeyen, evde parfüm ve kolonyayı yasaklayan Fahriye Evcen, çocuğunun sağlığı için telefon görüşmelerini azalttı. 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki oyuncu, artık yanında radyasyon önleyici alet taşıyor.

Burak Özçivit doğmamış oğlu için bankaya para yatırdı

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