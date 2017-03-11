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Burak Özçivit - Fahriye Evcen nişan yüzüklerini gösterdi

Almanya'da aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen önceki gün İstanbul'a döndü.

11.03.2017 - 10:50
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Almanya’da aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen önceki gün İstanbul’a döndü. Burak Özçivit ile geçen aralıkta, kendi doğum gününde evlenme teklif ettiği Fahriye Evcen, Almanya’da nişanlandı.

"TUZLU KAHVE DE İÇTİ"

Evcen’in Solingen’de yaşayan ailesinin evinde nişan yüzüklerini takan çift, İstanbul’a döndü. Özçivit “Çok mutluyuz, her şey usulüne uygundu” derken, “Tuzlu kahve içildi mi?” sorusuna yanıt Evcen’den geldi: “Evet, onu da içti.” İki ünlü oyuncu, düğün tarihinin ise netleşmediğini söyledi.

Burak Özçivit - Fahriye Evcen nişan yüzüklerini gösterdi

ALYANSLARINI GÖSTERDİLER

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, basına alyanslarını gösterecek şekilde poz verdi.

Burak Özçivit - Fahriye Evcen nişan yüzüklerini gösterdi

Burak Özçivit - Fahriye Evcen nişan yüzüklerini gösterdi

Burak Özçivit - Fahriye Evcen nişan yüzüklerini gösterdi

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