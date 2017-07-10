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Burak Özçivit Fahriye Evcen'e taşındı

Balayından döner dönmez çalışmaya başlayan Burak Özçivit, İçgüveyi oldun oldu.

10.07.2017 - 07:40
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Geçen haftaya damga vuran düğünlerinin ardından Maldivler’e balayına giden Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, dönüşte Fahriye Evcen’in uzun süredir oturduğu İstinye’deki evinde yaşamaya başladı.

Evlendikten sonra yeni ev ve eşya arayışına girmek istemeyen çift, böylece hem zamandan hem paradan tasarruf etmiş oldu.

İÇGÜVEY BURAK

İkilinin yakın arkadaşlarının da Özçivit’e “İçgüveyi oldun” şeklinde takıldığı konuşuluyor. Çift, kısa tuttukları balayı dönüşünde mecburi olarak ayrı kaldı. Özçivit eşini evde bırakıp Murat Boz’la başrol oynadığı ‘Kardeşim Benim 2’nin çekimleri için Assos’a gitti.

FAHRİYE EVCEN DE KEREM BÜRSİN'LE AYNI FİLMDE

Evcen’in yeni sezondaki dizi projesi belli değil ancak Özçivit, ‘Kardeşim Benim 2’nin çekimlerinin ardından Kerem Bürsin’le başrolü paylaşacağı macera filminin çekimlerine başlayacak.

Burak Özçivit Fahriye Evcen'e taşındı

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