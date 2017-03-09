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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen nişanlandı

Burak Özçivit, Fahriye Evcen’i ailesinden istemek için Almanya’ya gitti. Aileden olumlu yanıt alan sevgililer, nişan yüzüklerini taktı.

09.03.2017 - 08:28
  1. Haberler
  2. Magazin

FAHRİYE

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilik yolunda ilk adımı attı. Özçivit, geçtiğimiz aralık ayında kendi doğum gününü kutladığı mekanda önünde diz çöküp evlenme teklif ettiği sevgilisini ailesinden istedi. Kız isteme merasimi, dün Almanya’nın Solingen şehrinde gerçekleşti.

ÖZEL NEDEN DEDİLER

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Almanya’ya gidebilmek için rol aldıkları “Ölene Kadar” ve “Kara Sevda” dizilerinin setinden izin aldı. Nişan haberini şimdilik gizli tutmak isteyen çift, durumu set ekiplerine de açıklamadı, ‘özel nedenlerle’ izin istedi.

NİŞAN YÜZÜKLERİ TAKILDI

İkili, birlikte Evcen’in ailesinin yaşadığı Solingen’e uçtu. Dün akşam Evcen’i ailesinden isteyen Özçivit, aldığı olumlu yanıtla birlikte sevgilisinin parmağına nişan yüzüğünü taktı. Sevgililer, haziran ayının sonunda, dizileri tatile girdiğinde evlenmeyi planlıyor.

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