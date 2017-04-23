Burak Özçivit ve Fahriye Evcan Boğaz'da evlenecek

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, geçtiğimiz ay Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya'da nişanlanmıştı.

ÜNLÜ ÇİFT BOĞAZ'DA DÜNYA EVİNE GİRECEK

Bir süredir evlilik için hazırlık yapan çift, nikah tarihini 29 Haziran olarak kararlaştırdı. Özçivit ile Evcen, düğünlerini de yakın bir arkadaşlarının Boğaz'daki yalısında yapacak.

düğünlerini Dubai’de yapmaları için teklif alan ancak reddeden ve Türkiye’de evleneceklerini açıklayan ünlü çift, “Düğünümüzü kendimiz yapacağız, sponsorluk istemiyoruz.” demişti.