Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e bebek baskısı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e torun baskısı! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 29 Haziran'da evlenmişti. Taze çifte bir an önce bebek sahibi olmaları için ailelerinden baskı var.

Özellikle Burak’ın annesi Ceyhan Özçivit gelinine sık sık torun istediğini söylüyor. Anne olmaya sıcak bakan Fahriye Evcen bu yüzden dizilerden gelen teklifleri kabul etmiyor.

BEBEK İÇİN HER ŞEY HAZIR

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti İstinye'de oturdukları daireden taşınmış, Beykoz'da dört katlı, havuzlu ve bahçeli bir villaya yerleşmişti.

AĞZI SIKI YARDIMCI ARANIYOR

Çift, 15 bin lira kira ödedikleri ev büyük olduğu için yardımcı arayışına girdi.

Fahriye Evcen bir ayda görüştüğü 15 yardımcı adayını beğenmeyip dostlarından yardım istedi.

Fahriye Evcen bir ayda görüştüğü 20 yardımcı adayını beğenmeyip dostlarından yardım istedi. Çiftin en önem verdiği konu; müstakbel yardımcılarının güvenilir ve ağzı sıkı olması.