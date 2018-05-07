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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e çita tepkisi

Afrika'da tatil yapan ünlü çift, çitayla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca tepki aldı.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 10:43..
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Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in geçen hafta çıktığı Afrika tatili tüm hızıyla sürüyor. Cape Town'da denizin tadını çıkaran ikili, renkli tatillerinde adrenaline de doydu.

HAYVANSEVERLERİ KIZDIRDILAR

Önceki gün hayvanat bahçesine giden ünlü çift, uyutulmuş bir çitayı sevip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı sosyal medya sayfalarında Evcen'in paylaşımına tepki yağdı. 'Siz resim çekileceksiniz diye zavallı hayvanı ne hale getirmişler' diyen sosyal medya kullanıcıları Evcen ve Burak Özçivit'i eleştirdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen FOTO GALERİ

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e çita tepkisi

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