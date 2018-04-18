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Burak Özçivit yine gişede kaybetti

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in filmi Can Feda, gişede çocuk filmi 'Bizim Köyün Şarkısı'na yenildi.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 10:13..
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Burak Özçivit'in yapımcılığını üstlendiği 'Can Feda' filmi, büyük umutlarla vizyona girse de umduğunu bulamadı. İlk 3 günde 110 bin kişi tarafından izlenen film, 10 günün sonunda ise sadece 221 bin 678 seyirciye ulaştı. Toplamda 2 milyon 650 bin lira hasılat elde eden film, iki yıldızın aldığı ücretler ve aksiyon sahneleri için harcanan paralar düşünüldüğünde bekleneni karşılayamadı.

ÇOCUK FİLMİ CAN FEDA'YI GEÇTİ

Filmin aynı zamanda yapımcısı da olan Burak Özçivit ile Kerem Bürsin, gişede kadrosunda minik oyuncuların olduğu 'Bizim Köyün Şarkısı' filminin de hayli gerisinde kaldı. 18 günde 512 bin kişi tarafından izlenen film, geçtiğimiz hafta sonu da 'Can Feda'ya fark attı. Özçivit ile Bürsin'i izlemek için sinemaya yaklaşık 51 bin kişi giderken 'Bizim Köyün Şarkısı' geride bıraktığımız hafta sonu yaklaşık 90 bin kişi tarafından izlendi.

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