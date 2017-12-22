Burak Özçivit’i görmeye Dubai’den geldiler

Arap dünyası başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde geniş hayran kitlelerine sahip olan Burak Özçivit, önceki gün marka yüzü olduğu mekanda hayranlarıyla bir araya geldi.

BURAK İÇİN DUBAİ'DEN GELENLER VARDI

İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrası seçilen 100 seveniyle bir araya Geşen oyuncu keyifli zaman geçirdi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu adeta ter içinde kaldı.

Özçivit, aralarında Samsun ve Adana gibi illerin yanı sıra, 4 bin 111 kilometre mesafede olan Dubai’den gelen fanlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.