taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Burak Özçivit’i görmeye Dubai’den geldiler

Önceki gün marka yüzü olduğu firmada hayranlarıyla bir araya gelen Burak Özçivit, izdiham yarattı.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 08:01..
  1. Haberler
  2. Magazin

Arap dünyası başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde geniş hayran kitlelerine sahip olan Burak Özçivit, önceki gün marka yüzü olduğu mekanda hayranlarıyla bir araya geldi.

Burak Özçivit’i görmeye Dubai’den geldiler

BURAK İÇİN DUBAİ'DEN GELENLER VARDI

İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrası seçilen 100 seveniyle bir araya Geşen oyuncu keyifli zaman geçirdi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu adeta ter içinde kaldı.

Özçivit, aralarında Samsun ve Adana gibi illerin yanı sıra, 4 bin 111 kilometre mesafede olan Dubai’den gelen fanlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

İlginizi Çekebilir
Rihanna yüzüğünü sakladı
Ünlü şarkıcı Rihanna daracık mini elbisesiyle aracından indi ve fotoğrafçıları görünce parmağındaki yüzüğü sakladı...
Volkan Babacan nişanlandı
İstanbul Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan, spiker Hilal Özdemir ile nişanlandı.
Özge Ulusoy yeni yıldan 'aşk ve bebek' bekliyor
Güzel manken Özge Ulusoy, 2018'den beklentilerini sıralarken "Anne olmak istiyorum." dedi.
KKTC Başbakanı Özgürgün eşinden boşandı
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 3 yıl önce Ankara’da evlendiği avukat Dilek Özgürgün'e boşanma davası açmıştı. Dava bugün sonuçlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

39
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

60
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

110
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

70
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM