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Burak Özçivit'in de artık teknesi var

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ’un ardından Burak Özçivit de 1 milyon 500 bin TL değerinde tekne aldı.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 10:06..
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Burak Özçivit'in de artık teknesi var

Yakışıklı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, deniz tutkularını tekne satın alarak gözler önüne sermişti. Paparazzi korkusu nedeniyle otel veya tatil köylerinde dinlenmek yerine tekne satın alan bu iki dostun arasına, yeni bir isim daha katıldı.

MAVİ SULARIN TADINI ÇIKARACAK

Akşam'da yer alan habere göre, uzun süreden beri tekne almayı planlayan Burak Özçivit, bu hayalini Fahriye Evcen ile birlikte hayata geçirdi. Özçivit, 300 bin euro (1 milyon 500 bin TL) değerinde lüks bir yat satın aldı. Her fırsatta çocuk sahibi olmak istediklerini söyleyen ikili, yeni yatlarıyla serin sulara açılacak.

Burak Özçivit'in de artık teknesi var

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