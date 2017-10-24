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Burak Özçivit'in engellediği Rus manken konuştu

İranlı model Mahlagha Jaberi'den sonra, Burak Özçivit'in fotoğraflarına yorum yağdıran Rus model Victoria Bonya açıklama yaptı.

24.10.2017 - 14:48
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Sosyal medyadan Burak Özçivit'in fotoğraflarına yorum yapan ve bunun üzerine yakışıklı oyuncu tarafından engellenen Rus model Victoria Bonya, "Böylesine çılgınca bir tepki almamıştım." dedi.

Burak Özçivit'in engellediği Rus manken konuştu

FAHRİYE'Yİ ÇILDIRTIYORLAR

İranlı model Mahlagha Jaberi, aylar önce Burak Özçivit'in bir fotoğrafına, "Yakışıklı" diye yorum yapmıştı. O dönem Burak Özçivit'in sevgilisi olan Fahriye Evcen'in de kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti. Oyuncu daha sonra Instagram hesabından İranlı modeli engellemişti.

Rus manken Victoria Bonya - FOTO GALERİ

ŞİMDİ DE RUS MODEL KAFAYI TAKTI

Bu kez de Rus model Victoria Bonya, Burak Özçivit'in Instagram fotoğraflarına yorum yapmaya başladı. Victoria Bonya ilk önce Burak Özçivit'in bu fotoğrafına "Güzel" yazdı.

Burak Özçivit'in engellediği Rus manken konuştu

Rus güzel, oyuncunun paylaşımlarına yorum yapmayı sürdürdü. Victoria Bonya son olarak Burak Özçivit'in yeni imajını yayınladığı fotoğrafa da yorum yapınca oyuncunun hayranlarının tepkisiyle karşılaştı. Bu yorumun ardından Burak Özçivit, Victoria'yı da engelledi.

"HAYATIMDA BİRİ VAR VE MUTLUYUM"

Victoria Bonya ise durum hakkında ayrıntılı bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Bugün Türk medyasından Burak Özçivit hakkında çok fazla yorum aldım. Instagram'ı kullanmaya başladığımdan beri yüzlerce insana yorum yaptım. Ama bugün olduğu gibi çılgınca bir tepki almadım. Hayatımda biri var ve mutluyum. Lütfen benim ismimi kullanmayın ve ortada hiçbir şey yokken bunu büyük bir problem haline getirmeyin."

Burak Özçivit'in engellediği Rus manken konuştu

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