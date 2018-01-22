Burak Özçivit'ten Afrin paylaşımı

Başarılı oyuncu Burak Özçivit sosyal medya hesabından “Zeytin dalı harekatı” ile ilgili paylaşımda bulundu. Can Feda aldı projesinde bir askeri canlandıran Burak Özçivit, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak “Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.” yazdı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı 700 binden fazla beğeni aldı.

BEDELLİ ASKERLİK YAPMASI ELEŞTİRİLDİ

Özçivit'in bu paylaşımını bazıları beğenedi bazıları da eleştirdi. Özçivit, bedelli askerlik yapması nedeniyle gelen ağır yorumları görünce paylaşımını yoruma kapattı.