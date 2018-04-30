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Burak Sergen'den boşanma açıklaması

Oyuncu Burak Sergen ve eski eşi sosyal medyadan açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 10:57..
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Burak Sergen ve Işıl Sergen, 19 yıllık evliliklerinin geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. Burak Sergen ve Işıl Sergen, boşanmalarının basına yansıması sonuncunda Instagram'dan ortak bir ayrılık açıklaması yayınladılar.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA BİR İLGİSİ YOK"

İşte o açıklama: "Tüm dostlarımıza ve sevenlerimize , Hepinizin bildiği gibi 19 yıllık evliliğimiz' iki ay önce tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerle ve oğlumuz Cansın'ımızla bu haberi paylaşmak için okulların kapanmasını bekliyorduk ki cuma günü basın bu haberi sizlerle paylaştı . Biz de bu süreci hızlandırmak zorunda kaldık. Bilin ki 19 yılımızın sonunda biz yine yan yana, omuz omuza bir aile olarak , anne baba olarak yürüyeceğiz . Ayrılığımızda kesinlikle üçüncü şahıslar ya da kırıcı başka sebepler aranmamasını çocuğumuzun sağlığını dikkate alarak rica ederiz . Sebebimiz ise çözemediğimiz kişisel anlaşmazlıklardır . Yorum ve haber yaparken göstereceğiniz ve gösterdiğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz .. Işıl Sergen Burak Sergen "

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