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Burak Yılmaz: Arda'nın yanındayım

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz, yakın arkadaşı Arda Turan'ın her zaman yanında olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 10:19..
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Olay gecesi Arda Turan'ın yanında olan Burak Yılmaz, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ünlü futbolcuya çarşamba gecesi Arda Turan ile Berkay arasında çıkan kavga soruldu.

"ARDA'NIN YANINDAYIM"

Yılmaz, kavgayla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Arda benim en yakın arkadaşım. Tabii ki bu süreçte onun yanında olacağım. Dün bütün gün bir aradaydık."

NE OLMUŞTU?

Bir eğlence mekanında Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulundu. Duruma şahit olan Berkay, Arda'yla konuşmak istedi ve ikili arasında tartışma başladı. Arda Turan, Berkay'a kafa attı ve şarkıcının burnu kırıldı. Ardından Berkay hastaneye kaldırıldı. Arda Turan hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Önceki akşam Arda Turan saatlerce ifade verdi. İfadenin ardından futbolcu da Berkay'dan şikayetçi olacağını dile getirdi.

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