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Burası İstanbul diyerek Şanlıurfa'ya bıraktılar

İnsan tacirleri, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girip İstanbul'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu göçmenleri Şanlıurfa'ya bırakıp, 'başka bir firma gelip alacak sizi' diyerek kaçtılar.

DHA | 25.04.2018 - 07:17..
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Afganistan'dan kaçıp İran üzerinden yürüyerek Türkiye'ye ulaşan 5 göçmen, İstanbul'a gitmek üzere Van ve Tatvan'dan otobüse bindi. İnsan tacirleri, kaçak göçmenleri "Burası İstanbul" diyerek Şanlıurfa'da yol kenarına bıraktı.

İddiaya göre, insan tacirleri kaçaklara, "Sizi başka bir firma gelip alacak. Sakın bulunduğunuz yerden ayrılmayın." uyarısında bulunarak uzaklaştı.

Burası İstanbul diyerek Şanlıurfa'ya bıraktılar

ÇEVREDEKİLER YARDIMCI OLDU

Saatlerce bekleyen Afgan göçmenleri fark eden yol kenarındaki konaklama tesisi görevlileri, açlıktan perişan olan 5 kişiye yemek verip, geceleyin konaklamaları için yer ayarladı.

Dolandırıldıklarını anlayan göçmenler, kendilerine sahip çıkan görevlilere teşekkür etti.

SON İKİ GÜNDE 60 KAÇAK YAKALANDI

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda da yine yol kenarında bekleyen bazı kaçak göçmenler jandarma ekiplerince yakalandı. Kentte son iki günde, güvenlik güçlerinin İstanbul'a gitmeyi hayal eden ancak Şanlıurfa'da indirilen 60 mülteciyi yakaladığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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