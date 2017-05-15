Burçin Terzioğlu gözünü internet dizilerine dikti

Ekranda yer alan dizilerin uzun soluklu olmasından dolayı çalışma saatlerinden şikayetçi olan oyuncu, şu anda aldığı ücretinden düşük bir fiyat gelse de internet dizisinde rol alacağını söyledi.

ÖNEMLİ OLAN PARA DEĞİL

Yoğun set saatlerinden dolayı ailesine, kendisine ve sağlığına özen gösteremediğinden yakınan Terzioğlu, internet projelerinde durumun hiç de böyle olmadığını açıkladı.

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu

60 dakika olan sanal dizilerde rol almaya sıcak bakan oyuncu, önemli olanın para değil, sağlığının ve sevdiklerinin olduğunu ifade etti.