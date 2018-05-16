Burçlar için değişim dönemi başlıyor

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Aslan

Uranüs size bambaşka bir kariyer ve iş hayatı getirebilir. Kendinizi bir anda çok farklı ve sıradışı bir iş yaşamında bulabilirsiniz. Görev ve sorumluluk alanınızda ya da tarzınızda ya da bu görevlere bakış açınızda ciddi ve önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Bunları yapmanızı mecbur kılan ani değişimler içinde de olabilirsiniz. Zamana, resmiyete, ciddiyete, disipline bakış açınız da bu değişimden payını alabilir.