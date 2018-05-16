Burçlar için değişim dönemi başlıyor

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Koç
Uranüs son 7 yıldır burcunuzda ilerlerken zaten hayatınızda büyük değişimleri getirmiş olmalı. Hayat şartlarınızı ve hayata bakış açınızı tamamen değiştirmiş olabilirsiniz. Şimdi sıra maddi konulara geldi. Yepyeni ve sıradışı gelir kaynakları ya da para kazanma yolları bulabilir, maddi dünyaya bakışınızı tamamen değiştirebilir, sahip olduklarınızı çok daha farklı değerlendirebilirsiniz.
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Boğa
Uranüs burcunuza ilerliyor. 15 Mayıs’tan itibaren yaşamınızda taşlar yerinde oynayabilir. Tarzınızı, hayata karşı duruşunuzu, görünümünüzü, giyiminizi tamamen değiştirebilir, yepyeni bir stille insanların karşısına çıkabilirsiniz. Üzerinizdeki ataleti atabilir, özgürleşebilir, eski kalıplardan sıyrılabilirsiniz. Özgün, sıradışı hatta çılgın yönlerinizi ortaya çıkarma zamanı.
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İkizler
Uranüs manevi dünyanızı, inanışlarınızı etkileyebilir. Bilinçaltınızda beklenmedik, hızlı ve ani dalgalanmalara yol açabilir. Bunun etkisiyle aniden bıraktığınız alışkanlıklarınız ve vazgeçişleriniz olabilir. Uranüs sürprizleri sizi beklemediğiniz noktalardan vurmaya hazırlanırken daha uyanık olmanız gerekiyor. Etrafınızda olup biten ani değişiklikleri gözardı etmeyin, zira onlardan alacağınız önemli dersler olabilir.
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Yengeç
Uranüs sosyal çevrenizi, arkadaşlık ilişkilerinizi, arkadaşlarınıza bakış açınızı değiştirmeye geliyor. Kendinizi eskisinden çok farklı sosyal grupların içinde bulabilirsiniz. Sıradışı hatta marjinal arkadaşlar edinebilirsiniz. Yenilikçi fikirleriniz ve bakış açınızla içinde bulunduğunuz topluluk ve sosyal çevrede insanları etkileyebilir, farklı vizyonlar oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.
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Aslan
Uranüs size bambaşka bir kariyer ve iş hayatı getirebilir. Kendinizi bir anda çok farklı ve sıradışı bir iş yaşamında bulabilirsiniz. Görev ve sorumluluk alanınızda ya da tarzınızda ya da bu görevlere bakış açınızda ciddi ve önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Bunları yapmanızı mecbur kılan ani değişimler içinde de olabilirsiniz. Zamana, resmiyete, ciddiyete, disipline bakış açınız da bu değişimden payını alabilir.
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Başak
Uranüs uzaklardan, yabancı, ilginç ve sıradışı kişilerle tanışmanızı sağlayabilir. Ufkunuzu beklenmedik veya ani şekilde açan seyahatler ve geziler yapabilirsiniz. Gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerde farklı kişilerle tanışabilir, onlardan çok farklı, sıradışı bilgiler öğrenebilir, bilginizin sınırlarını bambaşka noktalara taşıyabilirsiniz. Yüksek öğrenim ve akademik konularda beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
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Terazi
Uranüs ortak maddi konularla başkalaşım ve değişim getiriyor. Eşinizin veya ortağınızın ya da ailenizin maddi konularını siz yönetebilirsiniz sözgelimi. Vergi ve miras konularında beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Eşinizin ya da sevgilinizin maddi durumunda ya da işlerinde ani değişimler söz konusu olabilir ve siz de bu durumların etkisini yaşayabilirsiniz.
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Akrep
Uranüs ikili ve birebir ilişkilerinizi değiştirmeye geliyor. Evliliğinizde, birlikteliğinizde, ortaklığınızda taşlar yerinden oynamaya başlarken karşınızdaki kişinin zaman içindeki değişimine de tanık olabilirsiniz. Birbirinize uyumlanamadığınız durumda ani kopuşlar, ayrılıklar da gündeme gelebilir. İlişkilere bakış açınızı tamamen değiştirebilir, farklı ve sıradışı düşünebilirsiniz.
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Yay
Uranüs yedi yıldır aşk hayatınızda, sevdiklerinizle ilgili konularda beklenmedik ve sıradışı çalkantıları, gelişmeleri beraberinde getirmişti. Bu süreçte birbirinden sıradışı, ilginç aşkları çok farklı şekillerde yaşamış olabilirsiniz. Artık bu alandan çıkıyor Uranüs ve 15 Mayıs’tan itibaren gündelik yaşamınızı ve çalışma ortamınızı değiştirerek, yeniden şekillendirmeye başlıyor. Günlük yaşamınızda sıradışı kişilerle tanışabilir, çalışma ortamınızda farklı kişilerle biraraya gelebilirsiniz.
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Oğlak
Uranüs aşkı adeta yeniden yazmanızı sağlayabilir. Klasik, alışageldiğiniz kalıplardan kurtuluyor ve artık aşkta bambaşka bir yaklaşımı ve bakış açısını kucaklıyorsunuz. Bu bakış açısını sağlayacak kişilerle karşılaşabilirsiniz ve bu kişiler normalin dışında, farklı ve hatta sıradışı kişiler olabilir. Yaratıcı ve farklı hobiler, uğraş alanları edinebilir, keyif ve zevk anlayışınızı değiştirebilirsiniz.
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Kova
Değişime en açık ve yatkın burçsunuz ve Uranüsyenlik aslında sizin köklerinizde var. Bu geçişle birlikte ise ev ve aile yaşamınızda değişiklikler yapmaya hazırsınız. Kendinizi bambaşka bir yer veya mekanda bulabilir, aileye, köklerinize, geçmişinize bakışınızı tamamen değiştirebilirsiniz. Evinizde ani, büyük değişimler söz konusu olabilir, dekorasyon değişiklikleri olabilir ya da ailenize yepyeni bir üye katılabilir.
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Balık
Uranüs yakın çevrenizde büyük değişimler yaratabilir. Kardeşlerinizle ilişkilerinizi, onlara bakış açınızı tamamen değiştirebilirsiniz. Komşularınız değişebilir ve yanınızda sıradışı, ilginç ve farklı komşular bulabilirsiniz. İletişim tarzınızda, anlatımınızda, kendinizi ifade etmenizde değişim getirebilir, çok farklı sözler, konuşma ve anlatım şekilleri bulabilir ve uygulayabilirsiniz.
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