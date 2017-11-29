Burcu Binici: Merve Özbey'le mahkemede hesaplaşacağız

Merve Özbey, 2.5 yıllık nişanlısı işadamı Murat Binici'yle geçtiğimiz hafta yollarını ayırmıştı. İddialara göre bu aşkın bitmesinin sebebi ihanetti, üstelik araya giren kadının, güzel oyuncu Burcu Binici olduğu ifade edildi. Murat Binici'yle, tesadüfen aynı soyadı taşıdığı Burcu Binici'nin Beşiktaş'ta el ele gezerken görülmesi, Merve Özbey'i yıkmıştı.

"ALDATMAK HIRSIZLIKTIR"

Burcu Binici dedikodulara “Benim için aldatmak, hırsızlıktır. İhaneti tatmış biri olarak, kimseye bu acıyı yaşatmam. Hayatımda kimse yok. Lütfen ilişkilerine beni dahil etmesinler” yanıtını vermişti. Olayın yankıları devam ederken Burcu Binici veryansın etti.

"DAVA AÇACAĞIM"

Burcu Binici, “Çıkan haberler doğru değil, böyle bir şey söz konusu değil bu iddialar çok çirkin. Bu kişilerle mahkemede hesaplaşacağım.” dedi.

"REKLAM YAPIYOR"

“Merve Özbey ihanet sorularına sessiz kalıyor?” sözleri üzerine Binici çok imalı açıklamalarda bulundu. “Benim reklama ihtiyacım yok ben oyuncuyum oyunculuk yapıyorum reklama ihtiyacı olan insanlar olayı varmış gibi gösteriyor.” diyerek Özbey’i bu yalan haberler üzerine reklam yapmakla suçladı.