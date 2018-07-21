Üniversiteli Burcu'nun katiline iki buçuk yıl ceza

Geçen yıl Mart ayında Gölbucağı Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü öğrencisi Burcu Duran, Uğur Kalaycı yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan Kalaycı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

3 Temmuz tarihinde Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde Burcu Duran'ın ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü. Mahkemeye katılan Duran ailesi, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti. . Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle Uğur Kalaycı'yı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonrasında da sanığın duruşmadaki İyi hali'ni göz önünde bulundurarak cezayı 2 yıl 6 aya indirdi.

Kararar ilk tepki gösteren Gölbucağı Mahallesinin muhtarı olan anne Şermin Duran oldu.

"BÖYLE KARARI BİR BABA NASIL VEREBİLİR"

Şermin Duran, "Böyle bir kararı bir baba nasıl verebilir. Bir çocuk, birini öldürmüş ve bir gün yatmıyor. 2 yıl 6 ceza verilmiş belki de hiç yatmayacak, bu ona ödül müdür ? Bir insan ölmüş en az 140-150 kilometre giderken, kaldırımda giden kızımı öldürüyor. Bu nasıl iştir ? Bu bu hakim ve savcılar görmüyor mu? Bunlar hiç mi güvenlik kameralarını görmediler ? Uçan bir araba kaldırımdaki çocuğu öldürüyor. 1 yıl ehliyeti alınıyor, 1 yıl hemen geçer, neyse ehliyetini alınca bir daha olsun diye böyle bir karar verilmiş. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Orada böyle bir olay olunca ömür boyu ehliyeti elinden alınır, yıllarca hapis yatırılıyor" dedi.

Kararı doğru bulmayıp "insan hayatı bu kadar ucuz olamaz" diyen Şermin Duran itiraz edeceğini söyledi.

"KIZIMIN KEMİKLERİNİ SIZLATAMAM"

Duran, "Ben buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Bu karar trafik magandalarının önünü açıyor. 'Ben hızlı gideyim, birini öldüreyim. Nasılsa hapis yatmayacağım' dedirtmektir. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Buna bir çözüm bulunsun. En acilen bu trafik kanunlarının değişmesi gerekir. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Benim kızımı öldüren kişi 1 gün bile yatmadı. Biz mahkemenin verdiği karara itiraz edeceğiz. Eğer bir çözüm bulamazsak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Ben çocuğumun hakkını aramam lazım, onun kemiklerini sızlatamam." dedi.