Burcu Esmersoy 278 Bin TL'ye saat aldı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Burcu Esmersoy, son olarak deniz kenarında çekilmiş bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraftaki Esmersoy'un kolundaki altın saat dikkatli gözlerden kaçmadı.

100 BİN TL'LİK KAR

Lüks saatlere tutkusuyla bilinen güzel sunucunun kolundaki Audemars Piquet marka saati kendisinin aldığı ve değerinin tamı tamına 57.200 İsviçre Frangı (278 bin TL) olduğu öğrenildi. Güzel sunucunun satın aldığı saatten dövizin artışıyla birlikte kısa sürede 100 bin TL'yi aşkın kar ettiği öğrenildi.