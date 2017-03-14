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Burcu Esmersoy anne olmak istiyor

Aşkın hala kapısını çalmadığını söyleyen Burcu Esmersoy, özel hayatına ilişkin yaptığı planları anlattı.

14.03.2017 - 08:41
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Burcu Esmersoy, Bloomberg HT'de Doğa Rutkay'ın konuğu oldu. Anne ve babasının çok küçük yaşta boşandığını söyleyen sunucu, bu yıl evlenmek ve anne olmak istediğini belirtti.

BOŞANACAĞIMI DÜŞÜNMEDEN EVLİLİK HAYAL EDİYORUM""

Uzun yıllar aynı yastığa baş koyabileceği bir eş istediğini belirten Esmersoy, "Yıllardır soluksuz çalıştım. Eğer annelik yapacaksam çocuğum bakıcıyla değil benimle bire bir büyüsün istiyorum. Yaşamımı biriyle birleştireceksem, uzun yıllar aynı yastığa baş koyabileceğim, inandığım ve güvendiğim biri olmalı. Boşanacağımı düşünmeden evlilik hayal ediyorum" dedi.

Burcu Esmersoy anne olmak istiyor

"AŞK HALA KAPIMI ÇALMADI"

İş hayatının en yoğun dönemlerinde kendine, "Sabret, çalışmadan dinlenme süreci yaşayabileceğin günler olacak" dediğini anlatan sunucu, "Haziranda ekrana veda ettim. O sürecin sekizinci ayındayım. Ancak aşk hâlâ kapımı çalmadı. Hayatımı akışına bıraktım" şeklinde konuştu.

"YALAN BENİ ÇİLEDEN ÇIKARIR"

Çok kolay sinirlendiğini ifade eden Esmersoy, "Haksızlık, adaletsizlik ve yalan beni çileden çıkarır. Sahte bir yüzüm yok. İçim kan ağlarken çevreme gülücük saçamıyorum" açıklamasını yaptı.

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