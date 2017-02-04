taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6954
EURO
3,9849
ALTIN
145,00
PETR
56,7500

Burcu Esmersoy: Çocuk istedi ayrıldık

Burcu Esmersoy, Tuna Aksu ile ayrılma sebebinin "çocuk" olduğunu açıkladı.

04.02.2017 - 10:46
  1. Haberler
  2. Magazin

Burcu Esmersoy'un eski sevgilisi Tuna Aksu’yla çocuk istediği için ayrıldığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, önceki gün Yılmaz Erdoğan’ın “Münaşaka” gösterisini izlemeye giden ve şov öncesinde soruları yanıtlayan Esmersoy, şunları söyledi:

Burcu Esmersoy: Çocuk istedi ayrıldık

"ÇOCUK İSTEDİ AYRILDIK"

“Ben evlilik ve çocuk konusunda çekincesi olan bir insanım. Onun da böyle isteği olduğu için anlaşarak ayrılmak zorunda kaldık. İhanet iddiası ikimizi de üzdü.”

"ARDA'YLA KÜS DEĞİLİZ"

Esmersoy, gittiği mekânda Arda Turan’ı görünce kapıdan döndüğü haberleri sorulunca da şu açıklamayı yaptı:

“Küslüğümüz yok. Hatta eskisinden çok görüşüyoruz. Bir ara ikimizin de ilişkisi vardı, pek görüşemedik.”

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

72
Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

471
CHP'li vekilden 181 bin liralık fatura savunması

CHP'li vekilden 181 bin liralık fatura savunması

115
Almanya kaçan FETÖ'cüleri Türkiye'ye vermemekte ısrarlı

Almanya kaçan FETÖ'cüleri Türkiye'ye vermemekte ısrarlı

89
Donald Trump tatilde

Donald Trump tatilde

10
Rusya'da uyuşturucu bağımlısı 13 yaşındaki kızı rehin aldı

Rusya'da uyuşturucu bağımlısı 13 yaşındaki kızı rehin aldı

6
Plaka tanıma sistemi ilk meyvesini Ankara'da verdi

Plaka tanıma sistemi ilk meyvesini Ankara'da verdi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM