Burcu Esmersoy: En yakın zamanda anne olacağım

1 Hırvatistan'da Türk Filmleri rüzgarı Hırvatistan'da Türk Filmleri Haftası Ayla filmi ile başladı.

2 Deutsche Bank'ta dev küçülme 2015'in üçüncü çeyreğinde 7 milyar Euro zarar açıklayan Dünya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, eleman çıkarmalar ile küçülmeye gidiyor. Banka 2020'ye kadar 14 bin kişi işten çıkartılacak.

3 İlahiyat öğrencilerine kariyer tavsiyesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İlahiyat fakültesi ile birlikte eğitim fakültesinin okul öncesi eğitim bölümünü ya da çocuk gelişimi bölümünü bitirdiğinizde işiniz hazır" dedi.

4 Trabzonspor'un hedefinde Tamer Tuna var Sürpriz bir şekilde Göztepe'den gönderilen Tamer Tuna, Trabzonspor'un teknik adam adaylarından biri oldu. Bordo-mavili elip Tuna'ya teklif götürecek.

5 Gebze- Halkalı banliyö hattının test sürüşü yapıldı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze- Halkalı banliyö hattındaki çalışmaları inceledi.

6 'Dünyadaki gençlerle entegre olmak isteriz' YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bugün itibariyle 173 farklı ülkeden 120 bini aşkın uluslararası öğrencimiz var. Bu sayıyı daha da artırmak ve dünyadaki gençlerle entegre olmak isteriz" dedi.