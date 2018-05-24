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Burcu Esmersoy: En yakın zamanda anne olacağım

14 Mayıs'ta dünya evine giren Burcu Esmersoy, annelik planları yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 08:01..
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41 yaşındaki manken ve sunucu Burcu Esmersoy, nişanlısı Berk Suyabatmaz mayısta evlendi.

"İKİZ DOĞURACAĞIM"

Çok mutlu olan Burcu Esmersoy “Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İçimden bir his ikizlerim olacağını söylüyor. En kısa zamanda anne olmayı planlıyorum”

Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz, New York Türk Başkonsolosluğunda dünya evine girmişti. Nikah törenine Türkiye’den Berk Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise kız kardeşi Müge ve yakın arkadaşları katılmıştı.

Burcu Esmersoy: En yakın zamanda anne olacağım

Burcu Esmersoy: En yakın zamanda anne olacağım

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