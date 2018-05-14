Burcu Esmersoy, New York'ta evlendi

Düğün hazırlıkları için uzun zamandır Amerika'da olan güzel oyuncu, Berk Suyabatmaz ile New York Türk Başkonsolosluğu’nda nikah masasına oturdu.

ESMERSOY'UN EN MUTLU GÜNÜ

Bir yıldır birlikte olan çiftin nikah törenine, Türkiye’den Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise kız kardeşi Müge ve yakın arkadaşları katıldı.

"DARISI BAŞINIZA"

Sade bir törenle dünyaevine giren Esmersoy, mutlu haberi sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Burcu Esmersoy yaptığı paylaşımda, "Tanıştığımız yerde evlenmek nasipmiş. Bizim mutluluğumuzu paylaşan ve kendi mutluluğu gibi yaşayan herkese çok teşekkürler. Darısı başınıza. Sevgiler herkese mutkuluklar ve tekrar teşekkürler... Bu arada bize bu konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’na cok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.