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Burcu Esmersoy, New York'ta evlendi

Burcu Esmersoy, 12 Nisan'da nişanlandığı Berk Suyabatmaz ile bugün New York Türk Başkonsolosluğu’nda dünyaevine girdi.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 22:03..
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Düğün hazırlıkları için uzun zamandır Amerika'da olan güzel oyuncu, Berk Suyabatmaz ile New York Türk Başkonsolosluğu’nda nikah masasına oturdu.

ESMERSOY'UN EN MUTLU GÜNÜ

Bir yıldır birlikte olan çiftin nikah törenine, Türkiye’den Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise kız kardeşi Müge ve yakın arkadaşları katıldı.

Burcu Esmersoy, New York'ta evlendi

"DARISI BAŞINIZA"

Sade bir törenle dünyaevine giren Esmersoy, mutlu haberi sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Burcu Esmersoy yaptığı paylaşımda, "Tanıştığımız yerde evlenmek nasipmiş. Bizim mutluluğumuzu paylaşan ve kendi mutluluğu gibi yaşayan herkese çok teşekkürler. Darısı başınıza. Sevgiler herkese mutkuluklar ve tekrar teşekkürler... Bu arada bize bu konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’na cok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Burcu Esmersoy, New York'ta evlendi

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