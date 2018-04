41 yaşındaki güzel manken ve sunucu Burcu Esmersoy ile iki hafta önce nişanlandığı 40 yaşındaki Berk Suyabatmaz, ABD-Los Angeles’ta ön balayı yapıyor.

"4 YIL ÖNCE NEW YOKR'TA TANIŞMIŞTIK"

Çiftin son durağı New York olacak. Sevgililer 14 Mayıs’ta New York’ta nikah masasına oturacak. Esmersoy “Berk ile ilk kez 4 yıl önce New York’ta tanışmıştık. Kentin bizim için önemi ve anısı büyük” dedi. Çift nikah sonrası Türkiye’ye dönecek.