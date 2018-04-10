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Burcu Esmersoy takipçilerini kızdırdı

Burcu Esmersoy: Yanınızda erkek arkadaşınız varsa cüzdana ihtiyacınız olmayabilir

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 07:15..
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Burcu Esmersoy takipçilerini kızdırdı

Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Youtube kanalı üzerinden paylaştığı video ile tepkileri üzerine çekti.

Günlük hayata dair tavsiyeler verecek olan Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulunurken özellikle cüzdanla ilgili açıklaması sosyal medyayı karıştırdı.

"ERKEK VARSA CÜZDANA GEREK YOK"

Minik bir çanta hazırlamak için tüyolar veren Esmersoy, “Erkek arkadaşınızla ya da sevgilinizle birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…” sözleri üzerine yoğun bir şekilde eleştirildi.

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