Burcu Esmersoy tüp bebek tedavisine başladı

1 Lüks ve ihtişamın Fransız adresi: Saint Tropez Fransız Rivierası’nın kalbinde, İtalyan kültürünün esintisiyle St Tropez mükemmel bir melez. Brigitte Bardot mu? Kendisi bu balıkçı köyünü haritayla tanıştıran kadın.

2 Çerkesler Kanal D'yi protesto etti Kuzey Kafkasya Platformu, "Bir Umut Yeter" dizisindeki Çerkeslere yönelik ifadeleri protesto etti. Kanal D binası önünde yapılan basın açıklamasında dizinin yayından kaldırılması talep edildi.

3 İZBAN'da grev çanları çalıyor İzmir'de her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı İzmir Banliyö Sistemlerinde (İZBAN) greve hazırlanan işçiler sakallarını kesmiyor, siyah kurdele takıyor.

4 Borçsuzluk kağıdını imzalamayan iki futbolcu Beşiktaş'ın iki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup kulünün isteğini geri çevirerek borçsuzluk kağıdını imzalamadı.

5 İzmir Baro Başkanlığını Kobaniciler kazandı Geçen yıl Yaşasın Kobani sloganları atan grubun adayı İzmir Baro Başkanı oldu. Genel kurulda gerginlik yaşandı.

6 İki düşman kardeşin kavgası: Puma ve Adidas Adidas ve Puma’nın, kurumsal rekabetin çok ötesine geçen oldukça tuhaf bir hikayesi var. Hikayenin kahramanları, birbirine düşman iki kardeş Adolf ve Rudolf Dassler kardeşler...