Burcu Esmersoy tüp bebek tedavisine başladı

Sürekli çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen 42 yaşındaki model ve sunucu Burcu Esmersoy’un tüp bebek tedavisine başladığı iddia edildi.
TEDAVİ BAŞLADI
Beş ay önce iş insanı Berk Suyabatmaz’la New York’ta evlenen sunucu, Göktürk’teki yeni evine taşındıktan sonra doktorunun kapısını çaldı. Sadece yakın çevresiyle durumu paylaşan Esmersoy’un hamilelikten sonra haberi arkadaşlarına vereceği öğrenildi.
Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy-FOTO GALERİ
"38. EVİ BEĞENDİK"
Yaklaşık üç aydır ev arayışına giren sunucu, YouTube kanalında da taşınma sürecini paylaştı. Burcu Esmersoy, “Eşimle 37 tane ev baktık ama beğenmedik. Tam vazgeçtiğimiz anda emlakçı, ‘Yarın ilana çıkacak ev var’ dedi. İlk gördüğümde aşık oldum. Göktürk bölgesine taşınmak isterseniz, bizden fikir alabilirsiniz. Mahallelere hakimiz” açıklamasını yaptı.